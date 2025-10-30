特約獸醫「不知情下違行政法」？羅浚晅揭市府恐違「這刑法」更嚴重！

論壇中心／綜合報導

台中市梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政程序處理上是不是疏忽，檢調已經開始偵辦，陸續約談案場的豬農以及相關的獸醫師進行了解，而養豬場紀姓特約獸醫師遭約談後請回，昨（29）日在臉書發文感嘆，在不知情的情況下違反獸醫師法第7條規定，他選擇承擔後果，現在情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師。

對此，台灣醫事法律學會執行長羅浚晅在《頭家來開講》節目上分析，「獸醫師法裡面都是行政法，基本上他在法律評價沒有那麼大的違法性，頂多就是罰錢，但他不會被關，反倒是在管理的人，包括台中市政府這些官員，可能有違反刑法一百三十條，廢弛職務釀成災害罪，這是要關三年到七年的，相比之下誰更嚴重？」

豬瘟爆發至今，台中市政府的疫調變來變去，從獸醫師誰到過現場、誰建議投藥、有幾名獸醫師都搞不清楚，連化製三聯單的數字都兜不攏，台中市政府珍日也證實，三聯單有遭塗改，盧市府是否從一開始就在狀況外，沒有針對疫情來做積極處置，恐怕會涉及廢弛職務釀成災害罪，這恐怕比獸醫師違反的行政法更加嚴重。

原文出處：頭家講

