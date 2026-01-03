特級工讀生登場！ 少女時代孝淵連讚3優點

《廚師的迫降：客家廚房2》最新一集迎來「第二個營運之夜」，主廚李元日與趙序衡，首度公開籌備多時的全新客家創意料理。料理一上桌，顧客驚呼聲此起彼落，有人一吃就睜大雙眼，忍不住直呼：「太好吃了吧！」成功端出「只有在客家廚房才能吃到」的限定菜色。

忙碌到孝淵走出廚房親自上菜（圖／客家電視台）

利特、温昇豪、李元日、江宏傑搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成的兩隊陣容全面開戰，另外前來支援的大勢新人「音源強者」珪斌首次投入高壓實戰，她坦言：「一開始真的很慌，也犯了不少錯，但越做越上手，反而覺得很好玩，雖然手忙腳亂，但成員們一直幫助我、鼓勵我，後來就越來越上手，也覺得越來越有趣。」

廣告 廣告

特級工讀生珪斌（圖／客家電視台）

孝淵也在一旁認證，笑說：「她動作真的很快，而且很會看臉色，反應超快，很快就抓到現場節奏。」《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間 8 點於客家電視與韓國 TVING 首播，晚間 10 點於中天綜合台播出；自 12 月 13 日起，晚間 6 點於三立國際台、晚間 10 點於三立台灣台與三立綜合台跟播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導