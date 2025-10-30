特習會給人們帶來怎樣的啟示？

（德國之聲中文網）同習近平會晤後，特朗普在登上空軍一號後對記者表示，“這是一次令人驚嘆的會晤。”他表示，如果滿分是10分，他會將此次會談的評分定為“12分”。中美元首會面從原定的1小時延長到1小時40分鐘。為節省時間，會議安排了同聲傳譯。

特朗普表示，他已與中國國家主席習近平達成協議，兩國將很快簽署相關貿易協議。他說，“今後我們每年都會重新檢視這項協議，但我認為它將持續很長時間，遠不止一年。我們會在年末進行協商。”

特朗普說，他將在明年4月訪問中國，之後在美國會見習近平。

特朗普介紹，習近平會竭盡全力阻止芬太尼的流入。美方對中國施加的所謂“芬太尼關稅”因此從20%降至10%，即刻生效。之後，美方對中方的新關稅稅率從57%降至47%。

中國商務部在一份聲明中表示，中國同意暫停本月公布的稀土出口管制措施，為期一年。

中國商務部告知，美方對中國商品加征的24%對等關稅將繼續暫停一年，並暫停一年實施出口管制50%穿透性規則。對中國海事、物流和造船業301調查措施也暫停一年實施。此外，雙方就擴大農產品貿易達成共識，努力解決TikTok問題。

用經濟做籌碼變得合理合法

分析人士認為，毫無疑問，兩國元首會晤為戰勝分歧營造了緩和氛圍，是有益的。人們希望此次協議能夠促成進一步的會談，例如關於“紅線”和減少沖突等問題。然而，釜山特習會達成的共識卻只有一年的有效期。

德國基爾世界經濟研究所的朗海默（Rolf J. Langhammer）教授指出，雙方只是達成了暫時的休戰，而並非真正的貿易和平。“一旦涉及到某些要求，比如尊重對方的勢力範圍（如加勒比海或台灣海峽），沖突隨時可能再次爆發。

他分析認為，雙方在貿易談判中都展示了各自的武器。“中國是關鍵原材料近乎壟斷的供應國，美國則依賴這些原材料加工產品，在此，中國對美國表現出優勢。此次會晤沒有改變這場科技戰與貿易戰的根本格局。”

釜山特習會清楚地表明了一件事，那就是：在美中兩國的地緣政治博弈中，它們都認為將經濟手段作為權力政治的籌碼，是合理合法的。

歐洲應借鑑如何同中國打交道

德國杜伊斯堡大學政治學教授、中國問題專家黑貝爾（Thomas Heberer）表示，相互的依存關系迫使中美雙方坐到談判桌前，但是，“以往的談判表明，簽署的協議往往難以持久。其背後深藏著一個核心問題，即美國希望阻止中國崛起，繼續單獨保持世界的領導地位。”

習近平在會談中試圖打消美方的顧慮，據中國外交部網站發布的消息，習近平說，“70多年來，我們堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬干，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。”

黑貝爾指出，“中國明確表示，其目標是在2049/50年成為與美國並駕齊驅的世界強國。”

黑貝爾認為，圍繞特習會，歐洲可以從中借鑑如何與中國這樣的國家打交道。“中國不再是依賴我們、任我們擺布的‘不對稱’伙伴，而是期望在平等的基礎上獲得尊重，不是被說教。”

他提到前不久德國外長瓦德富爾取消訪華的事件，“與特朗普不同，瓦德富爾外長在首次訪華之前，通過訪問日本、印尼和印度，試圖結盟對抗中國，在訪問期間對中國進行了猛烈抨擊。這種‘口頭外交’的結果是，不得不取消訪華計劃。”

