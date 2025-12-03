特色農業旅遊場域認證43家入列

特色農業旅遊場域認證今年新認證通過四十三家。（記者蘇春瑛攝）

台灣休閒農業發展協會推動特色農業旅遊場域認證，日前於集思台大會議中心盛大舉行「特色農業旅遊場域認證暨農遊大使授證」，今年新認證通過四十三家（含馬來西亞一家）、延續認證九十五家，合計一百三十八家場域獲認證（含金門澎湖），展現產業在環境永續與食農教育上的努力。

農遊扎根日常推展食農教育

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏表示，協會近年透過人才培訓與職能培育，積極強化食農體驗內容，主要以親子族群與遊學市場為核心，讓農遊扎根日常生活，並導入循環農業與永續理念，提升體驗深度。游文宏指出，台灣農業主題原有十三項，目前已擴增至十九項，並建立四大構面、二十項指標，推動國內休閒農場升級。

「特色農業旅遊場域認證」從一○八年推動至今邁入第七年，每次認證有效期限三年，累積至今有效認證共三百五十七家場域（包含馬來西亞五家），其中Plus食農體驗認證九十五家、Plus永續行為認證九十三家，顯示制度已成功協助場域深化永續理念，提升旅遊品質。旅遊推廣上更建置國旅一站式媒合平台，串接旅遊業者進行ＢtoＢ合作，設置「農遊超市」販售的並非農特產品，而是多元休閒旅遊體驗。

想減碳從支持國產農產品做起

農業部農村發展及水土保持署副署長蘇茂祥強調，支持國產農產品是減碳重要方式，透過推動食農教育能讓消費者了解友善生產的重要性，並從小扎根永續觀念。他表示，未來持續與產業合作，提升國人對本土農產與農遊體驗認同。台灣休閒農業發展協會理事長張國禎指出，農業體驗是一種兼具情感與價值的旅遊型態，逐步走向深度旅遊，讓旅客能住進「有生命的地方」感受農村魅力。

農遊品牌走向世界布局海外市場

「特色農遊認證制度」二○二三年起授權馬來西亞進行特色農遊認證，二○二三及二○二四年有四家場域-婆羅洲開心農場、文東休閒農場、楊氏鱷魚場及城之農場通過認證，今年再新增綠坊休閒農場度假村（Refarm Leisure Park & Resort）。

「卓也小屋」位於苗栗三義，今年再度獲認證，策略長馮淇南表示，卓也小屋開業逾二十年，以休閒產業複合藍染工藝為核心，結合食、宿、遊、購，深受親子族群喜愛。明（二○二六）年進軍日本北海道開設民宿與賣店，二○二八年台灣三義園區將拓展第二期，持續推升食農體驗量能。此外，農遊大使今年共有金牌二位、銀牌七位及銅牌五位，成為推廣台灣農業旅遊重要橋樑。