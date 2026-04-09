特色遊具融合歷史故事 台南鄭成功紀念公園煥然一新

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鄭成功紀念公園經去年大改造，煥然一新，整體改善工程以修復並活化鄭成功歷史文化資產為核心，導入特色遊具與地景設計，將鄭氏文史意涵融入遊憩空間。台南市長黃偉哲9日視察時表示，這次的修復與改善，不僅為保存文化資產的具體作為，也希望透過場域活化，促進社區互動與在地參與，讓鄭成功紀念公園成為兼具教育、休憩與文化體驗的公共空間。

位於安南區的鄭成功紀念公園，原屬「存2」保存區，經108年都市計畫變更為「公89」用地，面積約1.8公頃的場域內，富含歷史足跡，包括鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等，惟設施老舊不堪且使用率偏低，亟待更新與活化。工務局接管後，於114年度編列預算並配合國土署遊戲場計畫導入特色遊具與地景設計，將鄭氏文史意涵融入遊憩空間。

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安南區鄭成功紀念公園耗資一千八百多萬元，經255日曆天工程整建並驗收合格，整建工程重點包括改善公園動線、更新老舊設施、增設具歷史意象之街道家具及結合主題性遊具，打造可供觀看、觸摸與肢體遊戲的漸進式歷史導讀場域。未來，將作為東寧明鄭歷史記憶的地景核心，並與周邊宗教文化點（如正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮）及自然生態景點（鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地）共同串聯，提升整體區域之觸及率與觀光吸引力。

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