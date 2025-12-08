特製抹茶湯圓 慈大附中款待盛岡第一高校師生

看到姊妹校彼此交流，日本岩手縣立、盛岡第一高校，跟慈大附中，有著多年情誼，最近，第四度來到慈大附中交流。透過搓抹茶湯圓、國術體驗，感受不同的校園氛圍。

「歡迎來到慈大附中。」

日本岩手縣盛岡第一高校，時隔一年第四度拜訪慈大附中。兩校學生難掩興奮之情，有的人還準備了見面禮，讓遠道而來的朋友，格外驚喜。盛岡第一高等學校學生 小澤步果：「能親自到台灣和大家交流，身為日本人 能受到熱情歡迎，我感到非常開心。」

圓滾滾的湯圓，溜入鍋中，融合日式抹茶和台灣習俗，學生們親手搓湯圓，用甜蜜的滋味，拉近彼此距離。慈大附中校長 廖逸貞：「我小時候 我都挑紅色的吃。」

特別的跨文化體驗，還有國術社，刀、槍、棍、扇子各種兵器，都躍躍欲試。「萬物和我做同窗。」

「我想跟大家介紹，我們的學校和盛岡市。」

盛岡第一高等學校教師 諏訪佑成：「希望這樣的交流不只今年，能在明年 甚至未來都能夠延續，也邀請慈大附中的學生，務必來到盛岡交流。」

慈大附中校長 廖逸貞：「同學他們去增廣他們的國際視野，然後去看到這樣跨國 ，跨文化之間的差異，我想這都是孩子們 ，他們在成長過程裡面很特別的養分。」

經過一天的交流，這些共同創造的回憶，讓彼此更期待下次的相聚。

