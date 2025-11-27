特製箱蓋助憨兒獨立完成封箱 喜憨兒基金會獲輔具設計金獎

【記者 王雯玲／高雄 報導】喜憨兒基金會社區作業設施鳳山站運用巧思，設計出獨特的封箱箱蓋，獲得經濟部標準檢驗局舉辦的「2025年身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」第一名「金獎」肯定。這款取名為「封得好,沒煩惱」的箱蓋輔具，是從132件參賽作品中脫穎而出，兼具創新與實用性，協助心智障礙者獨立完成封箱工作，提高封箱準確性與速度，讓原本40秒能封好一箱進步到20秒。

喜憨兒基金會推動多年的「社區作業設施」服務，是一種介於庇護工場與日托機構的服務模式，讓能力不足以進入庇護工場，又不想被安置在照顧機構內的憨兒們，有更好的選擇。社區作業設施的作業內容有烘焙、門市餐飲、園藝、黏貼包裝、禮盒組裝…等，作業同時也規劃體適能、社區適應、休閒活動等課程，培養生活自理、社會適應及自我倡議等能力。其中，作業活動是作業設施服務規劃中重要的一環，也是讓憨兒們充滿活力和成就的事情之一。在支持其作業的過程中，設法簡化各項作業流程，甚至設計專屬輔助工具，協助憨兒們找到可勝任工作，創造出更多成就感。

負責茶禮盒組裝出貨的喜憨兒社區作業設施鳳山站，在進行外箱封箱時，是憨兒們最害怕的步驟。在視覺、動作協調與精細操作都有所限制下，常常無法辨識黏貼位置而容易封歪掉，導致在操作過程中感到挫折，因此有了設計封箱輔具的想法。鳳山站副組長紀慧玲表示，從一開始的發想設計，到做出實際作品的過程中，不斷地嘗試與調整，終於解決了憨兒們封箱的困擾；並在主任的鼓勵下，報名了經濟部標準檢驗局舉辦的「身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽」，幸運的從132件作品中獲得「金獎」殊榮。獲獎除了興奮開心，更重要的是這個輔具背後的價值是被看見的。

喜憨兒基金會一年服務超過1000位憨兒，照顧時數超過14,000個小時，每年1700萬元專業服務經費，仍須社會大眾的支持。只要單筆捐款1,500元或每月300元(持續一年)，就可獲得新生代插畫家卡肉Carol設計的限量聯名捐款紀念品，詳情請洽喜憨兒基金會活動官網：https://reurl.cc/KOQlAp查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）