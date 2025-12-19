【特訓中心空中突擊訓練班結訓】克服高空壓力 展勤訓精練成果

記者李軒瑜／專訪

空中突擊訓練班以強化特戰部隊空中投放戰力為核心，除須具備純熟技術，更須建立穩定的心理素質，其中「克服高空恐懼」即為關鍵。柯蔓莎中士表示，首次進行吊掛脫離訓練時，面對離地30呎到60呎高度難免會緊張，但憑藉過去接受跳傘經驗累積的心理調適與高度適應能力，逐步穩定情緒，並將注意力專注於操作程序與動作要領，使自己能在高空環境中保持冷靜，順利完成訓練課目。

談及進階訓練，柯蔓莎指出，隨著高度提升並結合距離移動，操作難度與心理壓力同步增加，過程中除須確實完成繩索裝備操作，更須隨時維持警戒姿態，留意空域、機身動態與組員位置，確保在移動過程中兼顧自身安全與團隊整體行動節奏，才能有效銜接後續任務，並成功完成全程吊掛。

許銘耀下士則分享，在訓練過程中直升機旋翼所產生的強勁風壓，加上任務時間受限，使撤離動作必須迅速完成，面對種種條件，須依靠平時反覆訓練所建立的肌肉記憶，縮短每一個操作步驟時間，才能在風壓、噪音及時限多重壓力下，確實完成脫離，驗證在戰場情境中的應變能力。

柯蔓莎中士。（記者葉軒瑜攝）

許銘耀下士。（記者葉軒瑜攝）