【特訓中心空中突擊訓練班結訓】直升機快速脫離 強化部署能力

記者葉軒瑜／臺中報導

陸軍航特部特戰訓練中心「114-2梯空中突擊訓練班」昨日圓滿結訓，訓期涵蓋空降、迫降、快速部署等多項特殊技能訓練，強化空中機動作戰能力。本週則安排「直升機快速脫離訓練」，配合UH-60M通用直升機，以離地60呎距離完成吊掛撤離，模擬在戰場環境快速脫離至安全區域，奠基學員機動打擊效能。

鍛鍊空中突擊專業人才

結訓典禮昨日在臺中龍翔營區舉辦，由特訓中心政戰處長葉中校主持並頒發結訓證書，訓期內規劃「直升機快速繩下降」、「夜間繩降滲透」、「直升機快速脫離」等課程，提升學員於高壓環境下的決策判斷與操作能力，藉此鍛鍊空中突擊專業人才。

在本週「直升機快速脫離」初階訓練過程中，學員須使用繩索吊掛在UH-60M通用直升機上，克服旋翼產生的強烈下降氣流與高噪音環境，精準掌握繩索操作要領，於短時間內依序完成主要及次要確保掛鉤的扣掛作業，並於上升期間兼顧身體姿態穩定與小組間配合，依程序完成脫離動作。

進階訓練則進一步拉高操作高度及結合距離機動，在離地60呎高度下，學員須挑戰高度帶來的心理壓力，於直升機前移過程中同步維持警戒射擊姿態，確保撤離動線與人員安全，並於抵達目標區後，立即完成落地集結與戰術撤離，展現學員訓練成果。

陸軍航特部特戰訓練中心「114-2梯空中突擊訓練班」昨日圓滿結訓，日前受訓官兵執行「直升機快速脫離訓練」，配合UH-60M通用直升機，以離地60呎距離完成吊掛撤離，模擬在戰場環境快速脫離至安全區域，有效奠基學員機動打擊效能。（記者葉軒瑜攝）

快速脫離訓練以2人為一組，學員維持警戒姿態確保撤離過程安全。（記者葉軒瑜攝）

學員使用手勢與上方機組人員進行溝通。（記者葉軒瑜攝）