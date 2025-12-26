【特訓中心突擊幹部訓練班結訓】堅持信念突破自我 奠定堅實作戰技能

記者林睿奕／專訪

陸軍「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日結訓，學員堅持受訓初衷，並團結齊心通過考驗，共享突擊兵榮耀。學員蕭韶緯上士表示，長時間的高強度操課、日夜顛倒的作息及體力透支的狀態，都是對身心的嚴峻考驗，而支撐自己撐下去的關鍵，除了意志力，還有身旁的同袍。「看到大家都在咬牙堅持，就會告訴自己不能放棄。」在彼此扶持下完成任務，讓他更深刻體會團隊合作的重要性。

蕭韶緯指出，回顧整段訓練，他認為除了掌握各項作戰技能外，最大的收穫在於「忍耐與堅持」。只要不放棄、持續撐下去，再艱難的任務終究能完成，唯有堅持自己的信念，勇於跨出舒適圈，才能突破自我。

學員張嘉宏上兵強調，選擇報名突擊訓練，並非一時衝動，而是希望在最嚴苛的環境中，驗證自己入伍以來在體能與軍事知識上的累積成果。如今順利別上突擊兵臂章後，不只證明自身具備強健的體能與過人的意志力，也為他的戰術思維、作戰技能奠定更加堅實的基礎，使其未來得以擔負更加困難、重要的任務。