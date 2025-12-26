【特訓中心突擊幹部訓練班結訓】完成信心池考驗 展過人膽識

記者林睿奕／臺中報導

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日舉行結訓典禮，學員們順利完成信心池挑戰，從20公尺的信心塔一躍而下，展現突擊兵過人的膽識，並由指揮官陳上校頒授突擊兵徽章與結訓證書，以及邀請親友為他們別上突擊兵臂章，肯定學員突破重重難關，彰顯「突擊兵，是硬漢」的驍勇本色。

7位新血入列 彰顯驍勇本色

歷經12週的嚴格訓練與篩選，以及在谷關山地間實施10天9夜山地叢林作戰綜合演練後，「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日在特戰訓練中心實施信心池測驗與結訓典禮，17員受訓學員最終僅7員順利結訓，彰顯突擊兵訓練「嚴考核、嚴淘汰」的機制，到場的親友也紛紛上前為學員佩掛突擊兵臂章，共同見證並分享成就與榮耀。

由於冷氣團來襲，谷關地區氣溫降至15度，且細雨綿綿，然而在面對如此冷冽的天氣中，突擊兵信心池測驗依然照常進行。學員們陸續穿上救生衣並手提滑輪走上20公尺高的信心塔上，隨著親友給予溫情祝福後，學員隨即跳下信心塔，「突擊兵，有信心、有勇氣，往下跳！」只見學員抬起雙腿、放開雙手，順勢落入水中，完成信心池的考驗，克服人體的恐懼極限。

結訓象徵責任 返部強化戰力

隨後，陳指揮官依序為順利結訓的學員頒授突擊兵徽章與結訓證書。陳指揮官表示，他身為突擊兵，深知突擊幹部訓練的不易，不只要克服高強度、日夜顛倒的訓練，也必須具備靈活的戰術思維，指揮高難度的山地、突擊作戰，能夠成為突擊兵足證已具有勝任領導、指揮特種作戰的能力，期許學員結訓返部後，能夠發揮自身所學，為部隊提升戰力。

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日舉行結訓典禮，學員們展現過人膽識，從20公尺的信心塔一躍而下，順利完成最後一關信心池挑戰，成為合格的突擊兵，並由指揮官陳上校頒授突擊兵徽章，肯定學員突破重重難關，彰顯突擊兵驍勇本色。（記者林睿奕攝）

學員抬起雙腿、放開雙手，順勢落入水中，完成信心池的考驗，克服人體的恐懼極限。（記者林睿奕攝）

親友紛紛上前為學員佩掛突擊兵臂章，共同見證並分享成就與榮耀。（記者林睿奕攝）