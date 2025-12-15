【特訓中心「114-2梯突擊幹部訓練班」】多對一格鬥高壓試煉 驗證「能戰」信念

記者王子昌／臺中報導

陸軍航特部特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」昨日展開為期10天9夜的期末鑑測，首日驗證學員部隊指揮程序及計畫作為能力。其中，為提升鑑測效果，班隊近期不僅持續進行綜合格鬥訓練等各項課程，相關訓練及戰術運用概念也於昨日的計畫作為驗證中具體展現，緊接著，明日將展開機動、突擊破壞等高強度演練，通過層層考驗。

科學化訓練 進階實戰對打

為強化學員實戰能力，以及因應期末鑑測高強度演練，特訓中心「114-2梯突擊幹部訓練班」日前展開數日綜合格鬥訓練課程，指導學員們從入門到精通，逐步熟稔各式拳法、踢技、摔法、護身倒法、散打搏擊與格鬥體適能等戰鬥技能，並進階至實戰對打，藉由動態攻防對練，建立學員敢戰、能戰與堅持到底的戰鬥信念，厚植突擊幹部臨戰應處能量。

實戰對練前，教官帶領學員依循科學化訓練方式進行動態熱身，使學員身體進入高強度運動狀態，並透過拳靶、踢靶等輔助器材，進行拳、踢、摔、倒等戰技複習與動作修正。期間，教官特別指導呼吸節奏、重心轉換與攻防距離的判斷，要求學員將戰場意識貫穿至每一次的擊打與攻防動作中，為後續實戰化對練做足準備。

為10天9夜期末鑑測做準備

只見學員身著迷彩戰鬥個裝與各部位護具，在訓練場地內展開持續、不間斷地多對一實戰對練，對打過程毫無喘息空間，攻防交戰接續不斷，各學員在模擬戰場高壓的場景中，展現出高昂戰志，精準判斷、果斷出手。對打結束後，學員隨即投入科學化、模組式的肌力訓練與疼痛耐受考驗，透過高強度負荷持續挑戰身體極限，進一步提升核心體能與抗壓能力，為10天9夜期末鑑測的最終試煉做足準備。

學員透過拳靶、踢靶等輔助器材，進行拳法及踢技等各式戰技複習與動作修正。（記者王子昌攝）

