【特訓中心「114-2梯突擊幹部訓練班」】直面拳頭練膽 冷靜精準制敵

記者王子昌／專訪

「114-2梯突擊幹部訓練班」藉由貼近實戰場景的綜合格鬥演練，強化突擊兵臨戰應處戰力，磨練堅韌戰鬥意志。學員菊池中士表示，突擊兵是國軍精銳戰力的代表，需具備過人膽識與各式專業戰技，透過穿戴戰鬥個裝進行連續、不間斷的多對一搏鬥對打，使其在一次次近距離攻防中，訓練出直面拳頭、突破險境的勇氣，進一步養成在各式艱鉅任務中，均能保持冷靜、精準判斷的能力。

菊池中士指出，除實戰化的綜合格鬥演練外，訓練全程皆配合科學化、模組式的肌力訓練，精準分配各式動作與組間休息時長，並讓學員交互操作疼痛耐受考驗，全方位打磨個人體能、戰技、鬥志，不斷挑戰並突破極限，培訓出無死角的突擊幹部戰力，以利在未來戰場環境中臨危不亂、使命必達。

學員卓上兵分享，真實戰場是殘酷的，面對械彈用罄、突發應戰、近距離廝殺等瞬息萬變的各類景況，唯有透過平日反覆鍛鍊養成的實戰能力，方能在危急時刻順利完成任務，以不負突擊兵「不怕苦、不怕難、是硬漢」的核心使命。

學員菊池中士。（記者王子昌攝）

學員卓上兵。（記者王子昌攝）