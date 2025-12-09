特訓槍手16槍狙殺！幕後藏鏡人也涉逃兵 和陳零九同天被拘

高雄左營槍殺案的主嫌范嘉榮（小圖，讀者提供）也涉及閃兵案，與藝人陳零九同一天被拘。取自陳零九臉書



高雄市左營區今年8月發生詐欺通緝犯羅天義遭連開16槍狙殺身亡的重大槍殺案，幕後主嫌范嘉榮以及槍手楊云豪逃亡海外，遭發布通緝。如今，最新調查發現，主嫌范嘉榮曾經送槍手楊云豪到柬埔寨進行「射擊特訓」；而且他也遭列藝人閃兵案的第二波拘提對象，今年5月間，與藝人陳零九、陳大天等人同天被拘提。

高雄警方8日公布范嘉榮（26歲）的照片，全力追緝，根據檢警掌握的資料，范已經逃至柬埔寨。《自由時報》報導，范嘉榮透過友人介紹，找上「閃兵集團」首腦陳志明，花了10萬元左右，製造高血壓異常假象，成功獲得複檢的機會。而他與在檢警第二波掃蕩藝人閃兵之際，與陳零九等人同一天被逮。

范嘉榮涉及的左營槍殺案分工縝密，狙殺被害人羅天義之前，該集團先把27歲男子楊云豪送柬埔寨進行槍擊特訓，且在羅天義的住處外安裝監視器，掌握羅天義的日常行蹤，在8月22日當天，趁羅天義出門遛狗，16槍狙殺取命，之前安排槍手逃亡海外。

