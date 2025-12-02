特赦普丁戰爭罪？ 歐盟：不同意

歐盟司法與民主事務專員麥格拉斯（Michael McGrath） 圖：翻攝自麥格拉斯的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國總統川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）上週與俄羅斯 談判代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）討論出《28點和平計畫》，強迫烏克蘭接受。引起各界譁然的問題點之一，是 美國最初提出的協議方案中包含「對戰爭期間所犯罪行實行全面特赦」的承諾。對此，歐盟司法與民主事務專員麥格拉斯（Michael McGrath）稍早表示，任何試圖在和平協議中「為俄羅斯洗白」的舉動都將是「一個影響深遠的歷史性錯誤」。

廣告 廣告

麥格拉斯警告，川普推動烏克蘭和平的努力，絕不能讓普丁逃脫俄羅斯軍隊犯下的戰爭罪行的責任，這實際上為達成協議劃下了一條新的紅線。

《政客》雜誌（POLITICO）稍早刊登麥格拉斯的專訪。他表明歐洲的立場：談判人員必須確保推動停火不會導致俄羅斯逃脫法律制裁。

麥格拉斯表示：「我認為，任何試圖抹去俄羅斯在烏克蘭罪行的努力，都不會得到歷史的寬恕。他們必須為這些罪行承擔責任，歐盟在所有相關討論中都將秉持這一立場。」並補充：「如果我們允許這些罪行逍遙法外，那將是為下一輪侵略和入侵埋下禍根。我相信，那將是一個影響深遠的歷史性錯誤。」

麥格拉斯說，「我們不能放棄俄羅斯侵略和犯罪受害者的權利。」 「數百萬人的生命被奪走或摧毀，許多人被強行驅逐，我們掌握了大量證據。」

烏克蘭當局表示，自戰爭爆發以來，他們已對超過17.8萬起涉嫌俄羅斯犯罪案件展開調查。上個月，聯合國一個委員會認定，俄羅斯當局透過無人機襲擊烏克蘭居民犯下反人類罪，並犯下強迫遷移和驅逐平民的戰爭罪。

歐盟和其他一些國家努力設立了一個新的特別法庭，專門審理侵略罪，目的是將俄羅斯領袖繩之以法，因他們對烏克蘭發動了全面入侵，這場入侵始於 2022 年 2 月。2023 年 3 月，國際刑事法院法官對普丁發出逮捕令，指控他「涉嫌犯有非法驅逐烏克蘭民眾（兒童）的戰爭罪行」。

儘管國際社會譴責俄羅斯犯下包括綁架兩萬名烏克蘭兒童以及在布恰、馬里烏波爾等地襲擊平民在內的罪行，川普團隊仍試圖為克里姆林宮領導人平反。迄今為止，川普及其團隊對起訴普丁似乎興趣寥寥。

事實上，這位美國總統一直對普丁給予正面評價，經常談到他如何與普丁進行「良好的對話」。川普曾表示希望與俄羅斯建立新的經濟和能源夥伴關係，兩人甚至討論過在戰爭結束後於俄美兩國舉辦冰球比賽。

川普團隊上週散發的 28 點「和平計畫草案」延續了類似的思維。草案指出，「俄羅斯將重新融入全球經濟」，並受邀重返八國集團（G8）。俄羅斯在 2014 年因吞併克里米亞而被逐出該集團。

文件稱，「美國將與俄羅斯簽署一項長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、數據中心、北極稀土金屬開採項目以及其他互利共贏的商業合作領域開展共同發展。」

美國提出的和平計畫建議分階段解除對俄羅斯的制裁，但歐洲領導人對此予以反對，強調歐盟是否解除制裁應由他們自行決定。

然而，並非所有歐洲國家都希望繼續對莫斯科施壓。匈牙利多次阻撓新的製裁措施，尤其是在石油和天然氣領域，因為匈牙利依賴俄羅斯的供應。德國一些高階政界人士也曾提出解除對俄羅斯「北溪」天然氣管道的制裁。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

歐洲抗俄援烏! 援無人機、F-16彈藥 還警告「這國」勿助俄混合作戰

歐盟擬公布減少對北京資源依賴新戰略! 官員稱 :「被中、美直接針對」