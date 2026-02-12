特赦案背後的照顧悲歌 何志偉：讓照顧者不再孤單是社會共同責任
圖說：總統府副秘書長何志偉今（12）日臉書發文，回應林劉姓婦人殺癱瘓兒一案特赦案，並分享親自訪視當事人住家的過程與觀察，呼籲社會正視照顧者處境，讓照顧不再孤單。圖／何志偉臉書
總統府副秘書長何志偉今（12）日透過臉書發文，回應總統賴清德依法特赦八旬林劉姓婦人殺癱瘓兒一案，並分享親自訪視當事人住家的過程與觀察。他指出，這起長期照顧壓力下釀成的家庭悲劇，不僅令人心痛，也再次凸顯長照體系與社會支持網絡的重要性，呼籲社會正視照顧者處境，讓照顧不再孤單。
何志偉表示，自己實地走進林劉婦人居住的小屋時，屋內環境整潔有序、沒有異味，雖非樣樣嶄新，卻處處可見多年來用心打理的痕跡，「那不是為了誰而打掃，而是一種長年愛家與顧家的習慣。」他形容，從屋況與細節就能看出這位母親把一生心力都放在家庭與孩子身上。
何志偉指出，這名八旬母親長年照顧極重度身心障礙、癱瘓在床的兒子超過半世紀，身心早已承受巨大負擔。多次訪視過程中，對方反覆流露的情緒只有懊悔、自責與悲痛，「是的，她很痛。但她從未逃避只是，當長年的照顧壓力與孤獨，在高齡與身體退化衝擊下層層堆疊，這份太過用力的愛，終於超出了她八十歲身體所能承載的極限。於是，她做出了那個最痛的決定。」
針對總統依法以「免刑不免罪」方式給予特赦，免除發監執行，何志偉表示，這是一項兼顧法律要件與人道考量的決定，也讓社會有機會重新檢視長期照顧制度的缺口。他強調，這項決定不只是對個案的回應，更具有制度性提醒意義。
何志偉指出，長照從來不是單一家庭可以獨自承擔的任務，而是整個社會必須共同面對的公共議題。當家庭照顧者在漫長歲月中孤軍奮戰，若外部支持系統未能及時介入與分擔，壓力與絕望往往會在無聲中累積，最終演變成悲劇。
他進一步呼籲，政府與社會應持續補強長照服務量能與支持網絡，把照顧者需求納入更完整的社會安全體系設計之中，「長照不是等悲劇發生才想起改革，而是要在日常中就把安全網織密。」何志偉並期盼未來每一位照顧者都能獲得足夠支援，不必在愛與崩潰之間被迫做出選擇。「讓照顧，不再孤單。」
