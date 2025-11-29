特赦葉南德茲 川普力挺友台派阿斯夫拉

宏都拉斯30日總統大選前夕，美國總統川普拋下選前震撼彈，宣布將特赦宏國前總統葉南德茲，還揚言若他中意的候選人敗選，將切斷美國的援助。葉南德茲擔任8年總統期間，宏國與台灣仍有邦交，也曾數度訪台，是台灣堅定盟友。

葉南德茲曾於2014年至2022年間，連續擔任2屆宏國總統，被視為美國在中美洲的頭號盟友，深受川普政府信任。葉南德茲任期內也堅定挺台，2021年11月訪台時曾表示，希望雙邊關係能更深化。

葉南德茲當時強調，他率團訪台想表達清楚且堅定的訊息，就是情勢緊張的時刻，「我們是真正的朋友，只有在患難時刻才能見到真情」，也希望無論是他在任或卸任後，宏台深厚邦誼能繼續深化。

廣告 廣告

然而2022年下台後數周，葉南德茲被引渡至美國，來自左派政黨的現任總統卡蕬楚於2023年與我國斷交，轉與北京建交。2024年3月，葉南德茲在美國法院被定罪判刑45年，罪名是收受數百萬美元賄款，為運往美國的可卡因貨物提供保護，而這些毒販正是他過去公開聲稱要打擊的對象。葉南德茲今年6月被判刑，但他仍堅稱無罪。

川普28日發文表示，「我將完全赦免葉南德茲。據許多我非常敬重的人說，他受到非常嚴厲和不公正的對待。」在川普發文後不久，葉南德茲的妻女在首都德古西加巴的住家前，下跪感謝上帝。葉南德茲妻子加西亞還說，丈夫在聽到消息後相當激動。

雖然川普近期在拉丁美洲開展「反毒品販運」軍事行動，但此刻卻又宣布赦免葉南德茲。《衛報》指出，川普發文的用意，主要是為了力挺他看好的宏國總統候選人阿斯夫拉。阿斯夫拉和葉南德茲皆來自右翼的「國家黨」。

川普表示，如果阿斯夫拉勝選，美國將支持宏國，但若阿斯夫拉落選，「美國不會再浪費錢，因為錯誤的領導人只會給一個國家帶來災難性的後果。」他甚至指控另一候選人納斯拉亞，是「攪局」的候選人，企圖分掉阿斯夫拉的選票。