特赦陳水扁？賴清德：相關單位已清楚說明

前總統陳水扁自爆新節目遭卓榮泰封殺，否則就要抓阿扁回籠，外界更直指背後是賴清德授意，對此賴總統今（8日）上午受訪時表示，是否特赦陳水扁，這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。

賴清德總統 出席調查局調查班結業典禮 （攝自中天新聞）

賴清德總統上午出席調查局調查班結業典禮，並接受媒體聯訪時，首先對於辛柏毅上尉失事事故表示，目前海空搜救仍在持續當中，希望社會各界能幫忙集氣，也祈禱他能平安歸來。

至於國台辦昨天增列教育部長鄭英耀，內政部長劉世芳為「台獨頑固分子」，賴清德表示，中國大陸政府對於台灣人民進行跨境施壓，也正足以證明他的公權力不及於台灣，也進一步證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分。希望中國大陸領導人清楚了解，對台灣進行針對性的軍演，絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰、滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

廣告 廣告

陳水扁自爆新節目遭卓榮泰喊卡（攝自陳水扁臉書）

賴清德表示，身為總統以及三軍統帥，他再次向人民承諾，一定會好好守護國家，維護全體國民生命財產安全，絕對不容許中國大陸的手伸進台灣這塊土地。在此關鍵時刻，希望不分朝野都能支持國家，讓國防特別預算，中央政府總預算都能順利付委，進行審查，這是國會議員對國家、對人民最起碼的義務。

最後賴清德談到是否會特赦前總統陳水扁，賴清德僅簡單表示，這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。

延伸閱讀

王崑義/林宜瑾「法理台獨」真戲假做？

萬年總召地位穩了？ 知情人士曝柯建銘留任機率相當高

林宜瑾提案兩岸條例又撤回惹議 謝龍介：賴清德瞪眼就縮了