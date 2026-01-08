特赦陳水扁？ 賴清德：相關單位已說明、我沒有補充

總統賴清德對於是否特赦陳水扁沒有進一步補充。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁日前透露，行政院長卓榮泰下令禁播他的政論節目。民眾黨前主席柯文哲則說，「你又不給他特赦，每天這樣趴趴走，這不是辦法啦。」對於是否要特赦陳水扁，總統賴清德今（8）日表示，相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。

法務部長鄭銘謙今上午受訪表示，特赦是總統依照赦免法、憲法的法定職權，有沒有要特赦，必須按照赦免法判決確定之後才有特赦的問題，法務部完全尊重總統的職權行使。

賴清德今上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，媒體詢問，會不會特赦陳水扁？他回應，這部分相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。

另針對飛官搜救進度，賴清德則說，目前國防部海空聯合搜救大隊仍然持續全力搜救當中，他非常希望全國人民都能夠為辛柏毅上尉集氣，並祈禱辛上尉能夠平安歸來。

