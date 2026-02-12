特赦「悶殺癱兒」8旬婦！賴清德發聲了：盼立法院盡速通過長照預算

即時中心／高睿鴻報導

一樁震撼全國的人倫悲劇，於2023年5月12日清晨降臨北市松山區，8旬婦人林劉龍子，因長年照顧當時53歲、患有極重度身心障礙及終身癱瘓，致生活完全無法自理、需長期照護的兒子，最終不堪身心負荷，在心力交瘁的情況下悶殺對方。她後來因此遭判2年6月徒刑，但由於案件情況值得同情、亦讓人關注到，社會制度本身存在問題，總統賴清德今（12）決定依循人道立場，批示特赦，並表示，將以此案為鑑，力求建立更完備的長照體系。

回顧本案，林劉龍子的兒子自嬰幼兒時期，便因腦膜炎併發肺炎與小兒麻痺，導致極重度身心障礙、終身癱瘓，生活完全無法自理，長期需接受照護；林劉龍子照料時間逾50年，但總統府發言人郭雅慧指出，這名8旬老婦於2023年間確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化，面臨年老力衰、無力照料重障兒等高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

而雖然法院依據《家暴殺人罪》判她2年6月，但因本人年老病衰、且照料重癱兒長達50年，身心受折磨程度可見一斑；此外，本案也反映社會制度及安全網的不足，並非全然個人問題。因此，在民意的驅動下，政府決定從善如流，賴總統今天依據《中華民國憲法》第40條、《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。

賴清德說明，林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過50年；但她於2023年間確診肺炎後，不堪高壓，故釀成這樁悲劇。賴總統續指，本案經司法審理，已於今（2026）年1月16日定讞。但由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要性；因此賴清德說，審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。

賴清德最後表示，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路；未來也將以此案為鑑，將「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。他亦表態，自己也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。





