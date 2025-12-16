牽動新竹選情！ 高虹安無褫奪公權.有望2026回鍋參選

新竹市 / 綜合報導

持續來看，停職中的新竹市長高虹安，二審判決撤銷貪污刑期，等於不會被褫奪公權，也代表她有很高的機率，在2026捲土重來投入新竹市長選戰！國民黨組發會主委李哲華過去就曾鬆口，新竹市長高虹安屬於現任優先，所以藍營將會禮讓，倘若高虹安不選或不能選，才會納入協調機制，如今高虹安獲得參選資格，也代表將能牽動新竹市長選情。

跟立法院長韓國瑜合體掃街，停職中的新竹市長高虹安，如願挺過反罷免，如今貪污官司二審裁定大逆轉，撤銷7年4月刑期不必褫奪公權，也就代表可以投入2026市長選戰。

廣告 廣告

在停職的這段期間，高虹安在地方動作頻頻，時常與議員還有當地里長，到果菜市場搏感情，國民黨組發會主委李哲華也曾鬆口，高虹安屬於「現任優先」，所以確定參選的話，藍營就會禮讓，也等於新竹成為「藍白合」選區，新竹市議員(眾)李國璋說：「對高市長都有不可撼動的凝聚力和向心力，我相信人選都在大家的心中，我們高興10分鐘就好。」

藍白若能合雙方當然樂見其成，只不過確實牽動新竹選情，目前若高虹安參戰，綠營方面可能人選，包含民進黨新竹市議員陳建名，以及先前曾披上綠營戰袍參選立委的陽明交大教授林志潔，都被視為可能人選，陽明交通大學教授林志潔說：「不太可能將勝選寄託於，對手的合作是否破裂，或者是對手是否被判有罪。」綠營人選尚未出爐，如今高虹安獲得參選資格，讓2026新竹市長的選情，再添更多的戲劇性。

原始連結







更多華視新聞報導

高虹安涉貪二審10點宣判！ 若「無罪」將拿回新竹市長

陳佩琪出戰2026縣市長選舉？ 黃國昌笑：這是本黨最高機密

高虹安「二審有罪」換人選.藍不禮讓？ 藍：有協商機制

