牽動新竹選情！ 高虹安貪污撤銷 藍：採取「現任優先」

持續來看，停職中的新竹市長高虹安二審判決撤銷貪污刑期，也等於不會被褫奪公權，有高機率2026捲土重來投入市長選戰！國民黨副主席蕭旭岑今(16)日受訪時則說，高虹安能夠順利復職的話，將會採取國民黨中常會通過的提名辦法「現任優先」，言下之意藍營將會禮讓，而如今高虹安獲得參選資格，也代表將能牽動新竹市長選情。

成功反罷免再挺過司法風波，停職中的新竹市長高虹安，守住市長寶座，市府已經送出「復職申請」，待內政部審核後，最快17日就能上工恢復市長職務，只不過距離本屆卸任也只剩約1年任期，下一步是否劍指2026力拚連任？

國民黨副主席蕭旭岑說：「這個對我們藍白合，也是很重要的一個訊息，新竹市長當然我們大家都很關切嘛，誣告案還在審理中，高虹安市長如果能夠確保，她能夠復職，那當然依照我們在，中國國民黨中常會通過的，我們的選舉提名辦法，我們跟民眾黨在這方面，會採取「現任優先」。」

新竹市代理市長邱臣遠說：「我們也期待高市長的盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前。」藍白若能合雙方樂見其成，看來目前共識定於高虹安一尊，因為反罷免得票12萬4,360票，超過2022年競選市長時的9萬8121票，被視為累積政治能量，若確定捲土重來投入2026，接下來可能對決民進黨人選，包含新竹市議員陳建民，陽明交大教授林志潔，至於綠黃合也不無可能，傳出時代力量黨主席王婉諭，是否投入新竹市長選舉，已進入選對會評估階段。

陽明交通大學教授林志潔說：「不太可能將勝選寄託於，對手的合作是否破裂，或者是對手是否被判有罪。」泛綠陣營人選還沒確定，藍白合作看似已經有譜，但也不是沒有變數，畢竟高虹安還有「誣告官司」纏訟ING，但撤銷貪污罪，已經給她打了一劑強心針，更牽動2026新竹市長選戰。

