牽動竹市選情！ 高虹安貪污撤銷 藍：採取「現任優先」

新竹市 / 綜合報導

停職中的新竹市長高虹安二審判決撤銷貪污刑期，也等於不會被褫奪公權，有高機率2026捲土重來投入市長選戰！國民黨副主席蕭旭岑昨(16)日受訪時說，高虹安能夠順利復職的話，將會採取國民黨中常會通過的提名辦法「現任優先」，言下之意藍營將會禮讓！這也算是在2026縣市長大選中藍白合的第一步！但目前在新北市、嘉義市、宜蘭縣國民黨不僅人選難產，民眾黨也有人表態參選！這三個縣市也可能複製新竹市、走向藍白合嗎？又或是兩黨確定各派人選廝殺，期程如何？一起了解！

成功反罷免再挺過司法風波，停職中的新竹市長高虹安守住市長寶座，市府已經送出復職申請待內政部審核後，最快今(17)日就能上工恢復市長職務，只不過距離本屆卸任，只剩約1年任期，下一步是否劍指2026力拚連任。

國民黨副主席蕭旭岑說：「這個對我們藍白合也是很重要的一個訊息，新竹市長當然我們大家都很關切嘛，誣告案還在審理中，高虹安市長如果能夠確保她能夠復職，那當然依照我們在中國國民黨中常會通過的我們的選舉提名辦法，我們跟民眾黨在這方面會採取現任優先。」

新竹市代理市長邱臣遠說：「我們也期待高市長的盡快回歸，帶領新竹市政穩定向前。」藍白若能合雙方樂見其成，這也表示，原本在新竹市街頭高掛市長參選人帆布的國民黨前發言人何志勇爭取出線無望，來看高虹安反罷免投票。

得票12萬4360票，超過2022年競選市長時的9萬8121票，被視為累積政治能量，若高虹安確定捲土重來投入2026將是民進黨最強勁的對手，也是2026藍白合的第一步，但藍白合會在其他縣市延續嗎。在宜蘭縣，國民黨9人提名小組召開首次會議，確定藍白合走向兩階段。

國民黨將在議長張勝德與不分區立委吳宗憲間進行協調，若協調不成則透過民調產生人選，最終再跟民眾黨的陳琬惠比勝負，經過兩黨中央協商，藍白合人選最慢希望農曆年前確定。政治評論員康仁俊說：「民眾黨在這些地方的支持度都不高，國民黨會比較希望推地方人物。」

目前藍營執政縣市，在嘉義市民眾黨推立委張啟楷國民黨人選擇難產中。新北市，國民黨內除了現任副市長劉和然外，台北市副市長李四川也表態角逐，民眾黨則有黨主席黃國昌。這些縣市也成了藍白磋商深水區，因為少了新竹「一刀解套」的客觀條件，也讓藍白合具有極大不確定性。

