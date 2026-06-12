牽動竹市選情 高3官司受矚目

新竹市長高虹安目前3件官司纏身，其中民國109年立委任內被控浮報助理酬金、加班費詐領公款案，去年底二審大逆轉認定不構成貪汙，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金，另旅美教授陳時奮提起刑事自訴她涉嫌誣告罪，二審判6月徒刑；這兩件官司目前都在最高法院審理中，依立法院修訂《公職人員選舉罷免法》的結果，就算近期最高法院駁回上訴、判決確定，都不會影響高參選市長尋求連任的資格。

高虹安攻讀美國辛辛那提大學博士學位的博士論文，引用她在財團法人資訊工業策進會就職期間所發表的2篇論文，卻未標出處涉及抄襲；資策會向台北地院提起自訴後，被判自訴不受理，二審智慧財產及商業法院今年4月認定並未超過6個月告訴期，撤銷原判決發回北院更審，依法院實務運作很難在半年內判決確定，本案對高虹安可否參選影響不大。

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高最受矚目的官司就是當年因民眾黨提名為不分區立委並順利當選，成為政壇閃亮明星，111年選上新竹市長，被檢舉立委任內涉及詐領助理費，隔年遭北檢起訴，113年7月一審判刑7年4月，內政部依《地方制度法》將她停職，她也退出民眾黨，但二審去年12月認定不構成貪汙罪，而她與助理約定較低的薪資卻向立法院多申報，構成使公務員登載不實事項於公文書罪，判刑6月，可易科罰金，目前上訴最高法院審理中。

她因旅美教授陳時奮提起刑事自訴她涉嫌誣告罪，一審將她判刑10月後，二審台灣高等法院去年8月認為，高向檢方提出修正版論文做為證據，有可能讓檢方誤認陳說的不實在，犯行明確，但考量陳的發言也有誇大及嚴苛，將高改判6月徒刑，同樣上訴最高法院審理中。