牽動2026藍白合布局？柯求刑28.5年「一審宣判」倒數
政治中心／綜合報導
民眾黨前主席柯文哲被控擔任台北市長任內涉京華城、政治獻金等弊案，2024年檢方依其涉犯收賄、圖利等罪嫌起訴，並求刑28年6月有期徒刑。柯文哲2025年9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。而他出關後的近況及案情發展，仍持續備受各界關注；台北地方法院持續密集審理柯案，近期進入最終言詞辯論階段，柯文哲涉貪案一審結果預計明（2026）年3月26日下午2點30分宣判。
柯文哲4罪狀遭求28.5年 涉6弊案黑料連環爆
台北地檢署2024年12月26日偵結京華城案與政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等4大罪起訴柯文哲。檢方認定柯文哲收受賄賂1710萬、侵占政治獻金6834萬6790元，以及挪用眾望基金會827萬元等，總涉案金流高達9371萬餘元，對柯文哲總計求處28年6個月重刑。
因涉京華城案被羈押363天、「三進三出」台北看守所的柯文哲，於2025年9月8日，以7000萬元交保並辦理「出關」，創下台灣政治人物史上最高交保金紀錄。而除了京華城案外，柯文哲還要被包括台智光、北市科、第一果菜魚類市場改建以及南港轉運站BOT案等其他弊案纏身。
柯文哲（左）涉貪案判決時間出爐，檢察官認為柯「犯後態度不佳」，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。（圖／民視新聞資料照）
柯案關鍵角色、謎之金流、神祕硬碟爭議焦點一覽
·追緝第427天 柯案關鍵人「橘子」逃亡海外
柯文哲涉京華城貪汙弊案，檢廉先前追查金流時，鎖定綽號為「橘子」的祕書許芷瑜。她被認為是比「大帳房」李文宗更為核心的「貼身帳房」，也被視為是弊案的關鍵拼圖之一。「橘子」自2024年10月24日起就被通緝，截至2025年12月25日，她已被通緝427天。法務部調查局將她列入外逃通緝犯查詢系統，「橘子」可能潛逃的時間為「2024年8月29日」，而可能潛逃的地點包含日本（2024年8月）或澳洲（2024年10月），通緝罪名則是貪污治罪條例等。
柯文哲秘書「橘子」許芷瑜被認為是柯案的關鍵人物之一。（圖／民視新聞資料照）
·柯臥房搜出隨身碟 「小沈1500」疑藏金流鐵證
柯文哲臥室中查獲「A1-37」行動硬碟中，有檔案記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發外界關注。一直以來外界對於「1500」有著不同的解讀，一派人認為是金額，另一派人則解讀為見面時間，而檢方認為，該神祕帳冊檔案是柯文哲涉圖利京華城容積率的關鍵證據。此外，該檔案還紀錄多位政商人士，包括基隆市長謝國樑母親的政治獻金捐款。
柯文哲臥室中查獲的隨身碟中，當中有檔案記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，引發外界關注；圖中灰西裝者為沈慶京。（圖／民視新聞資料照）
·柯案幕後金主「妙天」入列 千萬現金裝箱「橘子拖走」
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，於2024年12月26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等四項罪名起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。而近190頁的起訴書也曝光了柯案的18位幕後金主，當中赫見多位政商名流，就連知名宗教人物「悟覺妙天禪師」也傳是金主之一。柯文哲更被爆出找上妙天禪師，並收下內裝1000萬現金的一卡皮箱。對此，柯文哲2025年1月出庭時坦承「橘子」經手妙天捐贈的1000萬元，但強調橘子只是負責拖箱子，認為法官把她角色誇大了。
傳「妙天禪師」（黃衣）是柯案18位幕後金主之一，其中內裝1千萬現金的一卡皮箱由「橘子」許芷瑜（最左）經手；藍衣為柯文哲（圖／民視新聞資料照）
·柯硬碟「Woman夾」 扯出不雅片風波
柯文哲2025年3月首度遭提訊時，當庭指控承辦檢察官以「USB不雅片」逼其認罪。針對此事，北檢事後駁斥是不實指控，不僅進一步聲請勘驗偵訊柯的行動硬碟及光碟，更指明資料夾路徑為「photo-human-woman」。值得一提的是，扯出不雅片風波的「woman」資料夾，與柯案關鍵的「小沈1500」帳冊檔案都出自柯文哲臥室搜出的「A1-37」行動硬碟。資深媒體人黃揚明事後進一步爆料，柯硬碟「Woman」資料夾中的確切內容，其中所謂的「不雅片」其實是女星舒淇、徐若瑄早年的大尺度寫真集。
柯文哲（左）硬碟Woman夾搜出所謂「不雅片」，傳出當中是女星舒淇（右）等人的大尺度寫真。（圖／翻攝自舒淇IG@sqwhat、民視新聞）
到了2025年12月4日，柯文哲和現任黨主席黃國昌同框開直播，首度鬆口證實所謂「不雅片」內容就是舒淇。黃國昌還當場笑虧「你喜歡舒淇哦？」，柯文哲則回：「那很久以前、很久以前的」。兩人當場笑出來後，柯馬上以「好了好了好了」結束話題。
柯妻陳佩琪PO文成柯案另類焦點
柯妻陳佩琪在老公人在北所期間，每隔一陣子就會透過社群發布「落落長」的文章，文字間飽含對丈夫的思念之情，不時還穿插著為夫抱屈的言論。陳佩琪曾在貼文中以「驚悚片」形容自己親身旁聽先生開庭的過程，對於檢廉當時在柯住家搜出多顆「價標8萬、10萬」的包包，陳佩琪也都親口認了。
柯妻陳佩琪（左）接連透過臉書發文，替老公柯文哲（右）喊冤。（圖／民視新聞）
另外，有關家中1680萬現金流的來龍去脈，陳佩琪也提到當時被叫去問話時，明確提到家裡五年的現金流有1680萬，但她澄清1680萬元不是夫妻五年來總共賺錢的總和，她稱「我一人都不只賺這些了，更何況還有先生（柯文哲）賺的」。
柯文哲2025年9月交保7千萬元並停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。他的愛妻陳佩琪不時就要發文偷臭北所，質疑北所的水質、衛生不佳，害柯文哲被關到全身是病，甚至抖出阿北超私密的身體狀況，包括染上HPV病毒、屁股長褥瘡、泌尿道結石等。
白營爆「兩個太陽」之爭 牽動2026布局
曾在庭上口頭稱要辭黨主席一職的柯文哲，於2025年元旦兌現承諾、正式請辭黨主席。2025年2月15日民眾黨舉行第二屆黨主席補選投票，入黨僅1年多的黃國昌以96.11％的超懸殊勝率，輾壓對手、前立委蔡壁如的3.89％，順利「黃袍加身」奪下黨魁大位、正式成為「阿北」接班人。
前民眾黨主席柯文哲（左）交保後，動向備受關注，外界形容，他與現任黨主席黃國昌（右）形同「兩個太陽」。（圖／民視新聞資料照）
然而自柯文哲交保出關後，有關民眾黨恐面臨「兩個太陽內鬥之爭」的說法就甚囂塵上。對此，柯、黃兩人先前合體開直播也直言不諱笑稱「兩個太陽比沒有太陽好」，而柯妻子則透露，柯文哲說過「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」。
至於外界關注的藍白合與2026布局議題，柯文哲日前開直播點名黃國昌「2月1日以後你要自己選、帶議員」，更自爆「自動請纓要去住在南部」，這番話為藍白合布局再掀震撼彈。而有關2026縣市長選舉藍白合，柯文哲似乎擔心2024總統大選破局場面再度重演，他一度重提「讓3%、6％」說法並直言：「不要再像上次把戲很多」，更開嗆「奇怪，我也是台大教授，我怎麼不知道還有讓6%誤差範圍內，哪本教科書寫的」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：一眼看新聞／柯文哲三進三出北所！過年後「一審迎終章」牽動2026布局
綠營支持度狠甩謝龍介！台南市長民調出爐 「這人」微幅領先
遠赴東南亞開箱電詐園區！綠議員林秉宥親揭中國「掠奪世界終極方案」
竹市2026藍白合驚傳變數？民眾黨籍仍未恢復 高虹安親自回應了
