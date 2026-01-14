牽小三過馬路不算外遇？人夫「辯1事」法院認定：善意協助

社會中心／張予柔報導



新竹一名妻子小美（化名）控訴丈夫與公司女員工關係親密，兩人不僅同居、互稱親暱小名，還曾南下旅遊，在台南街頭深夜十指緊扣牽手，同宿旅館。小美認為丈夫嚴重侵害配偶權，因此提告求償200萬元精神慰撫金。然而，新竹地方法院審理後，認定證據不足，採信丈夫「眼睛剛做完雷射手術」說法，認定女員工只是攙扶，判小美敗訴。









小美發現和丈夫分居後，和公司女員工在竹北豪宅。（示意圖／民視新聞資料照）

根據判決書，小美和丈夫兩人結婚16年，從2024年起開始分居，小美追查後發現丈夫早已搬到竹北豪宅，與女員工「過從甚密」，該女員工甚至操持家務，宛如女主人一般。小美指出，兩人不僅會一起採買日用品，互稱「小倉」、「小莆」，還在同年底南下旅遊，晚上同宿旅館。小美更提供影片作證，畫面中兩人在台南街頭牽手穿越馬路，時間約10秒，讓她心碎，認為丈夫已逾越夫妻界線，於是提出賠償訴訟。

小美的丈夫強調，「攙扶」的行為是因為自己剛做完眼睛雷射手術。（示意圖／民視新聞資料照）

對於指控，丈夫全盤否認，並提出診斷證明，強調是因為做完雙眼雷射手術，夜間視線模糊，街頭牽手僅屬女員工基於安全考量的短暫扶持，並非不當男女情誼。他屌是，與女員工關係純屬上司、下屬，日常接送、陪同就醫都是職務範圍，並非外遇行為。女員工也出庭證稱，兩人關係如姐弟般純粹，當晚送丈夫至旅館後便投宿他處。

法官審酌後認為，小美提供的證據不足，因此判決駁回賠償請求，全案仍可上訴。（圖／翻攝自 Google Maps）

法官審酌後認為，小美提出的影片及稱呼證據無法證明兩人逾越正常社交範圍，牽手過程僅10秒，其他指控如共同採買、互稱小名也無從證明兩人有逾越正常社交的親密關係，因此判決駁回賠償請求。法院指出，影片中兩人並無相互依偎等親密舉止，難以認定存在不當男女關係，全案仍可上訴。





