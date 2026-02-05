牽手內褲就濕？ 醫揭「透明液體真相」：不是你想的那種

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

各位純情男子、資深老司機們，你們一定有過這種經驗：跟喜歡的女生約會、牽牽小手，明明還沒「發射」，內褲卻已經濕了一小塊，摸起來還黏黏的。這時候心裡是不是開始慌：「慘了！我是不是早洩？這是前列腺液嗎？還是精液外漏？」

關於「男性液體」的3個冷知識

1、那個透明液體是「尿道球腺液」

泌尿科蘇信豪醫師指出，它不是前列腺液，也不是精液！它就像是「先遣部隊」，負責潤滑尿道，讓後面的精兵（精液）可以順暢通行。所以流這個是正常的生理反應，不用太緊張！

2、精液裡面其實「精蟲」只佔一點點？

沒錯！很多人以為蛋蛋（睪丸）裡面裝滿了精液，其實蛋蛋只負責製造精蟲，佔精液總量大概 2%-5% 而已。精液真正的主力軍其實是：

．儲精囊液：佔約60%

．前列腺液：佔約30%-40%

所以如果你做了前列腺切除手術，精液量確實會變少甚至乾掉！

3、結紮後射出來的是什麼？

結紮只是把輸送精蟲的「輸精管」截斷。就像剛剛說的，精蟲只佔5%，所以結紮後射精量幾乎沒變，一樣有快感、一樣有液體，只是裡面 「沒有蟲」 了！這就是最乾淨、最安全的避孕方式。

