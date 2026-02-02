牽扯艾普斯坦 英國前大使退黨「不想讓工黨尷尬」

英國媒體1日報導，曾擔任英國駐美大使的曼德森(Peter Mandelson)，已退出英國首相施凱爾(Keir Starmer)所屬的工黨(Labour Party)。美國司法部最新公布的報告中，揭露了他和惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係。

在去年曝光的信件披露出曼德森和艾普斯坦的私交後，施凱爾已在去年9月撤換他的大使一職。

英國廣播公司(BBC)和其他媒體1日報導，曼德森在一封寫給工黨的信中說，他不想給工黨帶來「進一步的尷尬」。

據指出，曼德森在信中說，他在這個週末進一步牽扯到對於艾普斯坦可理解的公憤中，他對此感到遺憾與抱歉。

曼德森表示，他認為英媒基於美國司法部公布的文件報導，有關艾普斯坦向他做出金錢支付的指控不實，他將會對此調查。但在此同時，他並不想讓工黨感到尷尬，因此決定退出工黨。

在布萊爾(Tony Blair)於1990年代擔任英國首相期間，曼德森在工黨的選舉成功扮演關鍵角色。

在美國議員公布包括他在信中稱艾普斯坦為「我的至友」等文件、導致他被撤下大使一職後，曼德森就一直受到審查。

曼德森的官場生涯初期在英國國內也曾有過一段混亂期，他在1998年因為接受一位部長同僚的貸款買房，在遭到利益衝突的質疑後請辭貿易大臣。

曼德森第二次入閣也以辭職告終，他在2001年因為被控涉及一起印度億萬富豪的護照醜聞而被迫下台。後來他被證明並沒有不當行為。

曼德森也曾任歐洲貿易專員。他目前以英國國會上議院議員身份請假中。(編輯:柳向華)