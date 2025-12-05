牽掛金孫2年！ 鹹粥嬤接電話激動「終於盼到人回來」

彰化縣伸港鄉鄉73歲嬤靠賣鹹粥獨力撫養19歲黃姓孫子，黃男前年3月出門後失聯近2年，如今證實在大陸涉詐騙案服刑期滿，前天與其他9名台籍男子透過小三通遣返金門，阿嬤已接獲愛孫打來的電話，激動表示終於盼到孫子回來，已準備好烘爐和豬腳麵線，要為孫子過火去霉運。

鹹粥嬤盼到金孫回台灣。（圖／翻攝畫面，下同）

黃姓男子前年3月僅向家人表示要出門找朋友，從此下落不明，原本以為他是到泰國，後來警方調查才發現他早從泰國入境寮國，疑涉詐被拘禁在大陸山西，家屬今年1月初才收到大陸山西省公安局寄來的通知單，這才證實黃姓男子就是彰化鹹粥嬤的愛孫。

據船務代理人員透露，這10名年齡約22至30歲的男子，多數當年聲稱被騙至柬埔寨從事詐騙工作，後於大陸落網判刑，在山西太原等地服刑。此次刑滿後，陸方以「遣返出境」方式將他們送至金門。

彰化縣議員賴清美今日清晨前往關心阿嬤時，阿嬤紅著眼眶說明，前天接到孫子電話表示人已在金門警局，但因缺錢購買機票和支付住宿費用無法立刻返家，家屬得知消息後立即請孫子的同學先匯去新台幣2萬元，待孫子收到款項、買到機票就能回到彰化，阿嬤感謝議員與各界及海基會的協助，讓愛孫能平安回家。

如今盼到金孫終於回到台灣，阿嬤表示，烘爐和豬腳麵線都準備好了，只想給孫子一個溫暖的擁抱，用傳統習俗為他過運，祈求未來一切順利、平安。

不過黃男在台灣也涉嫌詐騙案，彰化地檢署表示，他先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝。昨晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷通緝，但諭知限制住居，並限制出境、出海，原有案件將繼續偵辦。

