牽絆半輩子！曹西平下樓買煙相遇乾兒子 「手錶測人品」內幕曝光

資深藝人曹西平去年底過世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，現場湧入大批演藝圈好友與粉絲送別「四哥」最後一程，告別式相關事宜全由乾兒子Jeremy小俊一手打理。告別影片中也曝光兩人相識經過，提到曹西平曾用「手錶測試人品」，長達半年不收回，只為確認對方是否值得信任，一旦認定便義無反顧付出，真摯情誼令人動容。

告別式現場氣氛哀戚卻溫暖，不少圈內好友到場致意，送四哥走完人生最後一段路。身為乾兒子的小俊忍淚完成所有儀式安排，也在告別影片中首度公開與曹西平的相遇故事，讓外界看見四哥私下柔軟又重情的一面。

影片中提到，當年小俊僅16、17歲，曹西平經常到他打工的便利商店買菸，為了集點數還半開玩笑地說：「你不知道我是誰嗎？你不給我集點數，我就跟你們店長講。」幽默互動成為兩人緣分的起點，也讓原本各自孤獨的兩個靈魂逐漸靠近。

影片透露，曹西平防備心極重，對人際關係向來謹慎，為了測試小俊的人品，曾經刻意將一支手錶放在桌上，整整大半年都沒有收回，只是靜靜觀察身邊的人是否會動心、是否誠實，以此「測試人品」。直到確定對方品行無虞，曹西平才會真正敞開心房，一旦認定了，他的愛就會義無反顧。

曹西平告別式。（圖／記者趙于瑩攝影）

在四哥眼中，小俊早已如同親生兒子般的存在。小俊回憶，曹西平不僅在生活上細心照顧，甚至連自己與女友的便當都會一併準備，日常起居更是親力親為，幫忙洗衣服、打理生活瑣事，點點滴滴都充滿父親般的關懷。

更讓小俊難忘的是，曹西平曾對他說：「只要你在，我就很驕傲。」簡單一句話，卻成為他人生中最重要的支撐與力量。曹西平一生敢愛敢恨，螢光幕前個性鮮明，私下卻用最笨拙卻真誠的方式守護身邊的人。透過這場告別式與影片曝光，不少人也重新認識這位外表強硬、內心柔軟的四哥，紛紛感嘆他用一只手錶看清人心，卻用一輩子成全情義。

