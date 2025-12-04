牽線募款支持基層棒球運動 江啟臣：平常就陪選手一起努力 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市豐陽國中棒球隊深耕基層多年，將在新學年度代表台灣挑戰多項重大賽事，包括「2025屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽」、「2025中日會長盃國際青少棒邀請賽」及「2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽，然因預算有限，球隊面臨無法順利出賽的壓力。立法院副院長江啟臣今（4）日牽線社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部，由理事長張炳坤率領多位理監事，共同捐贈8萬元給豐陽國中棒球隊，以實際行動力挺在地青少年運動發展，也讓球員們能安心備戰，持續為豐原、台中爭取最高榮譽。

江啟臣表示，豐陽國中是一所五育並重的學校，不論棒球、籃球、滑冰、舞蹈、美術與合唱等領域，都能看到孩子為夢想努力的身影；得知棒球隊在訓練及賽事經費上存在不足後，他第一時間向豐原高爾夫俱樂部反映需求，並獲得俱樂部立即且全力支持。

「作孩子們最可靠的靠山，當基層體育的即時雨！」江啟臣強調，不是等孩子們奪牌、站上頒獎台才鼓掌，而是平常就要陪著他們一起努力。他細數過往協助自由國小棒球隊捐贈球具與物資；在孩子打進國際賽、出國經費不足時，他也第一時間幫忙向民間募款。他一直相信，運動不只是一場比賽，而是從日常累積的好習慣開始；年輕選手更需要在成長階段紮根、被看見、被支持，才能被發掘、被栽培，成為國家之光。

社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部張炳坤表示，豐原球場就在豐陽國中鄰近，平常就常看到孩子們為鍛鍊體能跑上公老坪，十分敬佩孩子們的毅力。此次在江副院長牽線下參與捐助，是俱樂部善盡企業社會責任、支持在地教育的一份心意，也期盼透過跨領域合作，讓更多孩子在運動道路上獲得所需資源。

社皮里長涂力旋表示，在過程中協助了解球隊實際需求、聯繫相關單位並協調捐贈細節，使資源得以及時到位。

照片來源：江啟臣辦公室提供

