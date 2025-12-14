牽線坣娜出道！包翠英送別 罹大腸癌嘆：下個會不會是我

資深名模包翠英現身坣娜追思會哀悼。（圖／東森娛樂）





唱紅《奢求》、《自由》等經典歌曲的「美聲歌后」坣娜，在10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。今（14）日老公薛智偉為她舉辦 「愛與文化的橋樑」IN LOVING MEMORY追思會，資深名模包翠英現身哀悼，感嘆「下一個會不會是我」。

包翠英表示，坣娜19歲時在她的牽線下進入演藝圈，大讚對方不僅長得漂亮還很有才華，「注定吃這行飯」。後來，雖然中間有一段時間很少來往，但坣娜結婚時收到訊息，「她臉書私訊我問『美女有空來參加嗎？』我很開心，很高興她有邀請我。」

包翠英坦言，坣娜生病的消息是經過朋友得知，當時她也罹患大腸癌，「從小聽到癌症好像是宣判死刑，永遠一輩子，說不定下次就是我，人生很脆弱。」包翠英悲痛道，「我覺得太可惜了，希望她一路好久、解脫痛苦，如果有另一個世界就平平安安。」



