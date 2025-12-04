牽線女會長認識「高爾夫上流圈」！黃教練吐心聲：我也受害

繼續追蹤高雄20億吸金案，女家長會長為何能認識這麼多名流？因為在4年前，女會長到高雄高爾夫俱樂部，認識黃姓教練後，兩人走得很近，藉此接觸企業家、醫師球友，但黃姓教練出面喊冤，7月帶女會長孩子一起到澳門後，澄清他們「就此失聯」，反駁自己也簽本票借錢，說自己也是受害者。

女會長到高雄高爾夫俱樂部，認識黃姓教練後，藉此接觸企業家、醫師球友，黃姓教練出面喊冤，反駁自己也簽本票借錢，說自己也是受害者（圖／TVBS）

涉案的黃姓教練在10月中被拘提返台後，經法院裁定10萬元交保。他隨後公開表示，自己選擇回國面對問題，因為他並未使用這些錢，也沒有參與任何金流。黃教練解釋，他曾在女會長資金周轉不靈時借錢給她，並拿出三四年前開立的兩張本票作為證明，一張700萬，另一張650萬，但這些錢都沒有經過他的手。他強調自己也背負債務，如今卻從受害者變成被告。

黃姓教練秀出，一張700萬，一張650萬本票，問題錢就沒有經過我的手，我也是負債，我是被害變成被告（圖／TVBS）

面對外界質疑他與女會長的關係，黃教練坦承兩人確實曾有交往關係。他表示理解大家找他問話是正常的，並願意接受各種說法。他解釋自己之前頻繁出入是為了澄清事實，而非如外界所言是在「跑路」，並提到自己在外地也是靠打零工維生。

黃姓教練在高爾夫俱樂部服務超過30年，三年多前成立球隊，並在女會長的支持下主辦高爾夫公開賽。直到今年5、6月，女會長開始出現資金周轉問題。據調查，如果不是黃教練牽線，女會長根本無法取得球場通行證，也就無法接觸高端人士圈子。目前黃教練極力撇清與金流相關的一切責任，但其說詞中存在諸多疑點。案件真相有待司法進一步調查釐清，以還受害者一個公道。

