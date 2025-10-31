牽線政府、企業防止非洲豬瘟 黃秀芳：守護豬農心血讓人民安心 147

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

非洲豬瘟自爆發以來，引發外界憂心，更衝擊豬農生計，為防堵疫情，除中央、地方跨局處合作外，立委黃秀芳也牽線企業，捐贈1000劑非洲豬瘟檢測試劑供政府使用，守護台灣優質豬肉。

「讓大家都能安心吃好肉、守護台灣豬。」黃秀芳表示，非洲豬瘟侵入我國後，豬農和民眾都非常擔心疫情可能衝擊整個產業，為了擴大篩檢量能、加速防堵疫情，她特別協助牽線，由台灣賽默飛世爾科技及基龍米克斯生物科技公司共同捐贈1000劑非洲豬瘟檢測試劑給政府使用。

黃秀芳說，這款檢測試劑已通過世界動物衛生組織（WOAH）及歐盟（EURL）參考實驗室的雙重認證，具備國際級水準。除了操作簡單外，還能一次檢測10頭豬隻，準確度高達99.99%，甚至能在豬隻還未發病的潛伏期揪出病毒，大幅提升第一線的防疫效率，讓防線更早一步啟動。

黃秀芳說，這項技術也可運用在屠宰場、運輸車輛、飼料廠等環境樣本檢測，協助找出潛在污染源，為防疫網補上最關鍵的一塊。她並感謝企業以行動支持防疫、與政府並肩作戰，共同守護豬農心血、維護產業安全，讓政府、企業攜手守護台灣豬。

中央前進應變所30日特別舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈儀式，行政院長卓榮泰及台中市長盧秀燕共同出席。卓榮泰表示，未來防疫的重點在加強檢疫，感謝基米的慷慨捐贈，目前各區域的檢查量能持續增加，也將投入更多人力完成檢疫工作，相信在各方齊心努力下，必能抗疫成功。

農業部次長杜文珍表示，該檢測試劑經世界動物衛生組織認可與歐盟實驗室認證，過去PCR（病毒聚合酶鏈反應試驗）檢測，要加很多樣品，且過程中會產生誤差，但此次試劑不用重複加很多試劑，已經調配好了，且一個管子可用10個樣品，對於快速診斷有很大幫助。目前試劑優先放在中興大學，其他實驗室有需要也可支用。

基龍米克斯董事長周孟賢表示，非洲豬瘟病毒（ASFV）是一種致死率幾達100%的惡性豬隻傳染病，由於傳播速度極快，加上欠缺有效疫苗及治療藥物，只要有一頭豬隻感染，就得全面撲殺並封鎖以防止病毒擴散，目前唯一的控制方式就是透過檢測診斷對非洲豬瘟進行嚴格的監控與追蹤，擴大全面篩檢，才能保護豬農，守護台灣。

賽默飛世爾台灣區總經理鄭婷之表示，本次的捐贈不僅是技術支援，更是對台灣社會的一份守護承諾，而當防疫團隊擁有最可靠的執行工具，國人就能更快恢復日常的安心生活。

