牽線籃協助攻永春高中小將 許淑華：打造長期籃球人才庫

臺北市立永春高中與籃球協會合作，2026年起將成為培育籃球人才的正式基地。圖為台北大巨蛋首場籃球賽。（示意圖／方萬民攝）

台北市議員許淑華今（21）日表示，在籃球協會熱情邀約下，近期已牽線台北市立永春高中與籃協簽下「合作備忘錄」，這裡將成為培育籃球人才基地，希望能帶給運動選手更安全的環境與豐富的資源。

台北市議員許淑華（圖）對選區體育活動著墨甚深。（圖／CTWant攝影組）

在台北市有多個組織與機構積極參與籃球人才的培育，前仆後繼地從青少年基礎訓練到高中校隊支持，像台北市立中崙高中就協辦多場區域籃球比賽，提供學生實戰經驗，還有「XBL（XinYi Basketball League）信義籃球聯盟」等週末籃球聯盟，提供業餘球隊報名參賽。

而身為台北市松山區與信義區的資深議員，近日許淑華因緣際會接獲台灣籃球協會消息，希望在選區建立長期穩定的籃球人才培育基地，許淑華馬上牽線永春陂一隅校地廣大的永春高中洽談，籃球協會允諾媒合教練協助籃球隊訓練，甚至進一步開設「紀錄台」、「裁判」等技術培訓，甚或在賽季期間，將幫忙學生牽線實習觀摩機會，有機會讓活力青年親炙職籃現場體驗熱情奔騰。而學校也在平等互惠原則之下，樂於出借場地讓籃協辦理活動，希望一同促進全民運動風氣。

籃球風氣正盛，職籃小將有沒有機會挺進職籃聯盟？自小訓練不可少。圖為2021-22年台灣職業籃球聯盟P. League+遊行活動。（示意圖／黃耀徵攝）

許淑華介紹，像是TGB（Try & Go Basketball）籃球聯盟「信義和平賽區」也非常活躍，場地包含松山高中、松山工農、三興國小、和平籃球館等地，這類活動前前後後高達232隊與超過3,000名球員參與，是非常大型而活躍的球隊體系，如今2026元旦起永春高中場地也要加入，真是令人興奮的消息。

值得一提的是，永春高中體育館原本沒有電梯，原本有學生在比賽中受傷見血，結果消防員只能爬樓梯扛傷患，許淑華了解後全力協助增設電梯，現在學校體育館已經增設電梯了，希望每位學生在運動、在校園裡的每一天都更安心。

