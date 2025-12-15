犀利反擊中國外交部 明治天皇玄孫：中共軍國主義才是「全人類公敵」

明治天皇（左）的玄孫、日本知名作家竹田恆泰先生（右），透過社群平台發表了措辭強硬的反擊。（翻攝自維基百科、竹田恆泰X）

針對中國政府近期不斷升級對日本的批評，甚至指責日本軍國主義是「全人類公敵」一事，明治天皇的玄孫、日本知名作家竹田恆泰先生，透過社群平台發表了措辭強硬的反擊。

綜合日媒報導，中國駐日大使館近日引述外交部發言人評論，宣稱「絕不允許日本軍國主義死灰復燃」，並警告外部勢力不得干涉中國台灣地區事務。

竹田先生對此直接點名回擊，他毫不留情地指出：「全世界最野蠻的軍國主義國家，就是中華人民共和國。」

他更列舉了中國在區域內外的作為，包括對蒙古、西藏、新疆維吾爾、南海及香港等地區的行動，強調這些事例「舉都舉不完」。竹田先生總結道：「中華人民共和國的軍國主義是全人類的公敵。」

近來，由於日本首相高市早苗等人對「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，中方不僅祭出暫停日本海產進口、限制國人赴日旅遊等反制措施，更在軍事上採取行動。包括在6日傳出中國軍機在訓練中對日本自衛隊機發射雷達，使得兩國間的區域緊張情勢持續加劇。

