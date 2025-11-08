「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬

即時中心／廖予瑄報導

有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。

據了解，位在台中北區中清路一段的「犁記餅店」，一名女員工疑似今早在製餅時操作不慎，手部遭到機器捲入，無法脫困；食指、中指、無名指骨頭疑遭壓碎、肌肉撕裂，傷勢嚴重；消防人員獲報到場後，協助女子脫困，並送往中國醫藥大學附設醫院急診治療。

對此，中市府勞工局說明，該名受傷員工為「犁記」合法僱用的勞工；另外，經過勞檢處派員到場檢查，初步發現現場違反「職業安全衛生設施規則」第57條：「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料」，以及《職業安全衛生法》第6條第1項；將處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰。

此外，勞工局也會啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜、持續關懷，並將此案列為防災宣導案例。

原文出處：快新聞／「犁記餅店」員工手指捲入機器「3指重創」 中市勞工局開鍘：最高罰30萬

