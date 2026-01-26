犒賞自己賓士電動車連充電也要很高級 天啊!什麼是高級充電體驗？就是比直覺比別人快

U-POWER把操作直覺的快充系統搬進賓士展間，所謂的直覺就是一插上去即可，賓士車主誰要跟你慢慢等？所以電一定要充得比別人快。圖／U-POWER

電動車充電這件事，現在也開始有「賓士專屬格調」。U-POWER 旭電馳科研最近把快充服務直接搬進賓士旗艦展間，這樣的做法其實很符合賓士一貫的風格，從看車、交車到充電用車生活，一進門就是一套完整的體驗。

這次推出的「U-POWER 展間充電服務」，首波進駐台北中山台隆賓士、新北中和賓航賓士，以及新北三重台明賓士站。車主來賞車、交車，不只是看看車、拍拍照，而是可以直接在現場插上充電槍，實際跑一次完整充電流程，感受什麼叫快速、穩定。

這點其實很賓士。很多買賓士電動車的人，心裡都會卡著一關：「賓士車我懂，但電動車充電會不會很麻煩？」現在可以先在展間試一次，發現操作介面簡單、流程直覺，而且和U-POWER在外面的快充站是同一套系統，之後出門充電也不用重新適應。

費率設計上，展間充電採全天候固定費率，不分尖離峰、不用算半天，實際金額直接看App，清楚又透明。這種設計跟賓士給人的感覺一樣：事情該簡單的地方，就不要搞得太複雜。

把電動車快充站一路開進賓士展間，U-POWER想做的其實很清楚，就是讓充電這件事，跟開賓士一樣，有質感、有一致性，而且很直覺。對準備入手賓士電動車的人來說，確實很加分。



