犒賞還是懲罰？尾牙1文化惹怒上班族 Z世代怒轟職場陋習「一句話震撼高層」

年末尾牙本是企業慰勞員工的年度盛事，近年卻屢屢引發爭議。多名上班族近日在社群平台發聲，質疑部分公司的尾牙安排早已背離「犒賞」初衷，不僅要求員工下班後無償排練，還被迫上台表演，相關經驗引發大量共鳴與討論。

尾牙一定要表演嗎？ 下班排練惹怒上班族

有網友在Threads發文控訴，公司要求員工分組準備尾牙節目，下班後還需額外排練舞蹈或表演內容，卻未提供加班費或補休，讓原PO直言身心俱疲，認為「上班已經很累，尾牙卻變成另一種折磨」。

該貼文曝光後，引來大量留言回應，不少上班族認為這樣的安排已成為台灣尾牙與春酒文化中長期存在的問題，質疑企業究竟是為了犒賞員工，還是將活動變成取悅主管的舞台。

有人因此離職 家庭與時間壓力浮上檯面

也有網友分享，尾牙前往往需投入大量私人時間準備表演，對需兼顧家庭或育兒的員工而言更是沉重負擔，甚至有人坦言，正是因為長期無法認同這類公司文化，最終選擇離職。

相關討論同樣延燒至Dcard。一名網友形容，公司尾牙幾乎成為「強制團康大會」，從遊戲互動到舞台表演樣樣來，而高階主管多半坐在台下觀看，讓他直言感受像是「員工輪流上台娛樂主管」。

尾牙表演算不算職場霸凌？ Z世代一句話掀討論

隨著Z世代逐漸成為職場主力，相關文化也開始受到重新檢視。有網友透露，公司近期進行職場霸凌相關課程時，竟有同事直接詢問講師，是否能將「強制要求新人在尾牙或春酒上台表演」視為霸凌行為，讓在場主管當場警覺，事後將表演改為自由參加。

此舉獲得不少網友支持，認為這正反映出年輕世代對於職場界線與尊重的重視。

網友看法兩極 問題出在活動還是文化？

討論串中，網友意見呈現兩極。有不少人認為問題並不在尾牙本身，而是公司是否尊重員工意願，「不是尾牙不好，是公司文化出了問題」「與其強迫表演，不如直接發獎金」。也有網友分享正向經驗，表示公司尾牙人人有獎，甚至能抽到數千至上萬元現金，認為這才是真正能凝聚向心力的做法。

