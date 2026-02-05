犧牲團圓飯守第一線！高鐵「備戰11天連假」 交長親發紅包慰勉

記者李育道／台北報導

春節11天連假即將到來，台灣高鐵啟動春節疏運計畫，全力確保假期服務不中斷，交通部長陳世凱前往高鐵南港站慰勉第一線同仁，除提前發送春節紅包向同仁拜年外，也準備飲料與點心，為堅守崗位的「交通人」加油打氣，期盼春節疏運作業平安順利。

陳世凱在現場逐一向工作人員致意，並親手發放紅包，與高鐵同仁合影留念，現場氣氛溫馨熱絡，不少同仁也對部長準備的下午茶感到驚喜。陳世凱感謝大家在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車行車安全與旅客服務品質。

陳世凱慰勞高鐵北區行車控制中心同仁。（圖／交通部提供）

陳世凱表示，春節是國人團圓的重要時刻，同時也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉與出遊旅運需求，必須加開班次因應人潮，第一線同仁輪班待命相當辛勞，許多人甚至犧牲與家人團聚的時間，這份專業與奉獻精神令人感動。

陳世凱也強調，春節疏運期間，高鐵需持續加強人力調度與應變機制，確保列車準點與行車安全，提供旅客順暢、安心的乘車體驗。交通部也將與各疏運單位密切合作，全力守護春節交通運輸順利進行。

高鐵公司表示，春節疏運期間共加開395班次列車，其中南下170班、北上225班，11天共提供2,162班次列車服務旅客；另規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站，並加開2班提早發車列車，呼籲旅客多加利用。

