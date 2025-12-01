犧牲自己救5命！婦葬身香港大火

▲1名香港婦人於宏福苑大火中罹難，家人在網路上分享她生前英勇救人的事蹟。（圖／翻攝自大埔人大埔谷臉書）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑五級惡火焚燒多時，釀成至少146人死亡，多具遺體仍待辨認。其中1名罹難婦人的家屬，今（1日）在臉書發文，稱婦人的遺體已尋獲，據悉婦人生前在接獲火警通知後，並沒有立即自己逃命，而是逐戶拍門通知其他鄰居，最終導致錯失逃生良機。

綜合港媒報導，該名婦人的家屬在臉書「大埔人大埔谷」無奈發文，說感謝親友關心，但從其他逃生成功的鄰居口中得知，家人在接獲通知後並未立即離開，而是於所在的17樓逐戶拍門，提醒鄰居快走，因而錯失逃生時機，最後只能躲回家中，不幸罹難。

該名香港民眾表示，「佢用自己條命，換取4人1 狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺果一刻嘅決定，佢係無悔嘅」，意即家人用自己換來5條性命生還，貫徹生前做人宗旨，雖然遺憾難過，但他相信家人致死無悔。

po文貼出後，大批香港人湧入留言區，安慰發文者，認為逝去婦人彰顯美麗的人性光輝，願她一路好走，還有人直言：「好偉大，我猜如果她沒拍門就走，即使逃出生天，都會一輩子不安心，自責為何沒通知鄰居。」

