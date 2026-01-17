犧牲農漁業換15%關稅？ 農業部長：零關稅非談判前提

台美關稅拍板定案，台灣的農業、漁業如坐針氈。（圖／東森新聞）





台美關稅拍板定案，台灣的農業、漁業如坐針氈，擔心美國的農產品大舉入侵！對此，農業部強調零關稅，不是談判前提，但進口細節仍有待確認。

台美關稅大致底定，不過農漁產品稅率以及台灣對美進口情形仍未公布，都讓業者非常擔心。

養豬協會理事長潘連周：「希望我們政府機關，不要犧牲農民權益，不可以零關稅進來。」

因為台灣對美談判承諾中，也包括擴大採購美國農產品，未來美牛、美豬、甚至稻米，以零關稅大量進口，將衝擊國內市場，內臟類會不會鬆綁，也有食安隱憂。

廣告 廣告

農業部長陳駿季：「我們在談判過程中，從來沒有說用零關稅，這樣的前提去談判，因為每一個產品本身，是什麼一個關稅的額度，這個都是需要仔細去談的，而不是用包裹式地去談判。」

也有漁民擔心15％稅率，跟過去出口美國零關稅相比仍有差距相當大，競爭力恐難跟其他國家相比。

農業部長陳駿季：「我們要看的是我們競爭對手國的關稅，其實鬼頭刀去年整年，我們輸到美國的數量，跟今年都有比前年還多，比較有受到一點影響的是，台灣的茶葉跟蝴蝶蘭，持續跟美國，希望去爭取額外豁免的品項。」

在美國要求下，台積電將赴美擴大設廠，引發產業鏈出走疑慮，在野連日質疑，政府報喜不報憂。

立委（國）賴士葆：「整個台積電晶片廠去了，他的核心工廠也要去，才會有這麼大的投資，那這是連根拔起。」

立委（民）鍾佳濱：「稅金留在國內這才是，產業的根留台灣，台積電赴美投資，這當然是國際資金到台積電，滿足全球布局的一個方向。」

15％的稅率，讓部分傳產振奮，但台灣需要付出什麼條件，衝擊評估，各界也都在關注。

更多東森新聞報導

美台合作升級 台灣可望於美國鳳凰城新設辦事處

台美關稅拍板！中國急跳腳反對 外交部冷回：無權置喙

關稅定案 傳產改打耐力戰 業者曝「產業鏈已斷」

