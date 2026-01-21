犬系男神用愛融化李聖經！ 浪漫韓劇《在你燦爛的季節》大長腿CP太好嗑

李聖經（左）搭檔蔡鍾㶸演出全新韓劇《在你燦爛的季節》。翻攝MBC

李聖經新劇即將登場，首度攜手蔡鍾㶸（另譯：蔡鍾協）主演的浪漫韓劇《在你燦爛的季節》，確定於2月20日上線 Disney+！

李聖經蔡鍾㶸重逢！浪漫譜戀曲

以《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅》系列劇走紅的李聖經，這次化身冷酷專業的時尚設計師宋嘏爛，劇中將與蔡鍾㶸飾演的全球動畫公司的角色設計師「鮮于燦」浪漫重逢。

劇中嘏爛曾經是于燦生命中最燦爛的存在，也是幫助他走出過去困境的關鍵人物，然而如今的嘏爛卻將內心完全封閉，成了工作能力一流、性格卻冰冷難以親近的專業人士。為了再次拉近彼此距離，鮮于燦決定慢慢拆除嘏爛築起的道道高牆，並在每一次的突破中逐漸融化她的心。

李聖經在新劇變身冷酷設計師。Disney+提供

蔡鍾㶸將一步步讓李聖經卸下心防。Disney+提供

該劇由 《雖然30但仍17》編劇趙晟希執筆、 《美好世界》導演鄭商熙執導。製作組表示，「李聖經和蔡鍾㶸是詮釋各自角色和故事的最佳人選。」究竟這兩個人面對過去的秘密，能否成為融化彼此寒冬的春風呢？他們之間錯綜複雜的關係和情感漣漪，絕對值得觀眾期待。



