犬貓未打狂犬病疫苗 台南4飼主遭罰

記者陳佳伶、楊文琳∕綜合報導

狂犬病在台灣仍具潛在風險，最有效的預防方式是犬貓每年定期施打狂犬病疫苗。台南市今年有4位飼主被查獲未每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗遭到裁罰。動保處提醒，飼主守護毛孩要落實疫苗施打防疫。

台灣自102年爆發鼬獾型狂犬病以來，每年持續有鼬獾被驗出狂犬病，至今年11月30日全台已受理3303件鼬獾檢體，有1006件被檢出狂犬病；其中，南市鼬獾送檢61件，檢出狂犬病56件，陽性率達92%。

鼬獾生性膽小，不敢接近人類；大多因為患狂犬病才會主動攻擊人類。一旦發現鼬獾出沒應提高警覺勿靠近，避免被咬傷；若鼬獾已死亡，趕快通知動保處協助送驗，切勿逕行丟棄。

動保處說，今年7月1日開始，飼養於室內（指以屋頂或天花板及其四壁以隔板或其他物品隔間，能防止貓隻逃脫之空間）的貓，外出時以箱籠裝載能有效防止貓伸出四肢、頭、尾或逃脫者，可不用注射狂犬病疫苗。

另外，隨著氣溫下降，犬貓腎臟疾病風險增加，全國動物醫院連鎖體系執行長陳道杰獸醫師指出，腎臟疾病是貓的頭號殺手，也是狗的致命因素前3名，因此導入專屬毛小孩的智慧化腹膜透析系統，並成立專業腹膜透析團隊，提供即時精準的治療。