犬貓美容契約上路 稽查慢半拍

毛小孩經濟蓬勃發展，為避免消費爭議，農業部5月公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，但北市議員汪志冰指出，北市動保處在政策公告與稽查方面表現為零。（本報資料照片）

毛小孩經濟蓬勃發展，寵物美容產業商機也日益增加，為避免消費爭議，中央農業部5月公告「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」。不過國民黨台北市議員汪志冰指出，北市動保處在公告與稽查方面表現為零，應立刻著手稽查及宣導。動保處回應，已向寵物商業同業公會宣導並公告於官網，目前已辦理3場教育課程，預計2026年起開始稽查。

農業部依《消保法》訂定「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」，將服務內容、業者照護義務、收費方式等訂定明確契約條款，讓業者與飼主了解自身權益，同時要求業者須將定型化契約以紙張或電子方式公告於營業場所，若違反可依《消保法》處3至30萬元罰鍰。

汪志冰表示，截至2025年8月止，北市犬貓登記約23.8萬隻，設立在案的寵物美容業者共547家，平均每家年營業額約203萬元，推估北巿寵物美容業巿場規模可達11億元，其中服務項目收費從單次、包月或儲值皆有。

不過業者臨時加價，或者要求繳交會費後就惡意倒閉等消費爭議也增加。據統計，2022年至2025年8月間的寵物美容消費糾紛案共有13件，其中費用爭議高達5成。汪志冰說，件數雖然不多，但多數飼主恐怕都付錢了事，存在不少黑數。

汪志冰表示，中央公告5個月至今，動保處雖然會稽查寵物美容業者，但僅限有無從事非法繁殖、買賣或寄養，定型化契約等事項皆未列在稽查範圍內，導致稽查件數掛蛋。相較外縣市不僅與中央同時公告，還提供契約範本下載，動保處卻連官網上都查無資訊，顯已嚴重落後。

動保處表示，已於5月19日、6月10日函轉農業部公告及定型化契約範本，提供北市寵物商業同業公會宣導，並於官網公告。另已辦理3場教育課程，預計2026年起稽查業者執行狀況。