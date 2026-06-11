犬貓美容業者預收款難信託 農業部擬增3履約保障方式

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提供犬、貓美容服務業者若收款超過1萬元，需提供履約保障，即委託銀行信託，農業部考量到小型業者反映無法承擔相關成本，今日預告相關草案，將現行2種履約保障增加至5種。（示意圖：shutterstock／達志）

依現行規定，提供犬、貓美容服務業者若收款超過1萬元，需提供履約保障，即委託銀行信託，農業部考量到小型業者反映無法承擔相關成本，今日預告相關草案，將現行2種履約保障增加至5種，提供金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管、同業相互連帶保證等3種供業者選擇。

農業部說明，目前規定，業者預收款超過1萬元且非包月，需提供履約保障，因業界反應，微型業者因營運資金規模低，較難負擔預收款信託手續費與資金周轉壓力，農業部於5月12日邀集業界代表、消保團體、縣市政府及行政院消費者保護處討論後，提出本次修正草案。

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農業部指出，本次修法新增3項低門檻履約保障選項，將履約保障方式由現行「預收款信託」與「聯合連帶保證協定」2項，擴充至5項，新增項目包含金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管及同業相互連帶保證等3種。

農業部表示，本次草案核心在於「提供多元彈性選擇」，各項履約保障機制，包含金融機構履約保證、價金保管及同業互保等，皆可由業者依自身營業規模與財務狀況「自由擇一辦理」。

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