犬蹤地圖APP管理遊蕩犬 學者籲納系統性取樣 防資料過度集中

為了加強遊蕩犬管理，農業部推出「犬蹤地圖app」盼透過全民力量蒐集數據，完善第一線犬群資料，學者、專家表示，應小心「人多的地方犬多」的取樣偏差，並避免回報資料集中在都會區。對於農業部評估國有地作為遊蕩犬收容空間，則認為杯水車薪，仍需落實絕育、飼主責任、不餵食。

台灣科技媒體中心邀請學者、專家針對農業部推出犬蹤地圖app、評估國有地作為遊蕩犬收容空間等議題提出看法。

台灣大學森林環境暨資源學系副教授林政道表示，參考過去的「路殺社」、「愛自然」經驗，監測資料仰賴民眾隨手通報，往往產生「人多的地方犬多」的取樣偏差。

他建議，若要修正偏差，除對通報資料進行人口權重修正，也應結合系統性取樣，由在地社群或志工在特定區域、特定時間進行固定巡檢，並於系統後端建立嚴謹的驗證機制，透過AI或專家審查來排除重複通報及刻意造假資料。

農業部生物多樣性研究所副研究員柯智仁認為，犬蹤地圖app在初期階段適合用於風險熱點的提示、巡查與管理資源配置的優先順序，但不足以作為單一且直接支撐高強度管理措施的依據。若應用目標是全台尺度，資料需能合理涵蓋不同縣市、土地利用型態與人為活動強度，而不能高度集中於特定都會住宅區。

針對農業部提出評估合適國有地，以增設收容空間，台北大學通識教育中心助理教授顏士清認為，只有在絕育、飼主責任、不餵食等措施能有效執行、多管齊下，才認同新增收容所增加管理成效，否則是杯水車薪，並占用主管單位資源；東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如也表示，收容流浪犬不是林保署的責任，不應要求林保署釋出土地作為收容場地。

