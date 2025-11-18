犬隻剪聲帶引眾怒 苗栗動防所長張俊義遭拔官降調專員

苗栗人人犬舍近300隻狗狗剪聲帶爭議，動防所長遭拔官降調專員。（圖：縣府提供）

苗栗縣公館鄉人人犬舍違法剪除犬隻聲帶爭議，引發動保團體將矛頭指向苗栗縣政府。苗栗縣政府今天（18日）依政風處調查結果做出人員職務調整及懲處。動物保護防疫所長張俊義遭拔官降調農業處專員，由秘書鄭宛芯陞任動防所長。

公館鄉「人人犬舍」日前爆發近300隻犬隻當中，約9成被剪除聲帶，但僅沒入85隻7歲以上犬隻，另188隻移至其他犬舍收容。縣議員陳光軒質疑恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品，此爭議也引發女星米可白及不少網友砲轟苗栗縣政府冷漠處理。

有關人人犬舍違法剪除犬隻聲帶事件，雖然縣府已儘速查明真相，並立即作出罰鍰、撤照、安置犬隻全部收容等作為，但相關執法人員未完全依法行政的怠惰行為，引發各界將矛頭指向苗栗縣政府。縣長鍾東錦在縣務會中也裁示各局處均應引以為鑒，往後執行業務務必確實依法行政，切勿輕忽細節，以免造成輿論誤解，影響民眾觀感。

對人人犬舍爭議，經苗縣府政風處近一個月調查今天祭出懲處，農業處長陳樹義督導不周自請處分，動防所所長張俊義及相關人員提報考績委員會懲處。而動防所長張俊義則遭拔官調離現職，降調為農業處專員，由秘書鄭宛芯陞任動防所長；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長。

縣府也承諾持續加強動防所資源及人力配置，以完善犬隻收容與後續安置工作，保障動物權益及公共利益，並接受社會監督。（彭清仁報導）