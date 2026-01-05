犬隻墜樓重傷不聞問 飼主棄養遭新北重罰禁飼養

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市新莊日前有犬隻自3樓陽台墜落，重傷恐癱瘓，動保處獲報救援，飼主卻對犬隻不聞不問，遭動保處認定棄養，將重罰飼主共新台幣12.8萬元，終身禁飼養犬貓。

動保處今天發布新聞稿表示，新莊區邱姓民眾搬遷至新莊，將飼養的臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的陽台，犬隻日前自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀嚎，樓下住戶聽聞後通報動保處前往處理。

動保處表示，經送醫搶救，犬隻雖救回一命，但因骨盆骨折，傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。

動保處表示，欲聯繫飼主說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，但經多日聯繫與查證，仍未見履行基本照護責任，動保處認定飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。

動保處表示，經由員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動保法規，累計裁處12萬8000元罰鍰，命飼主接受3小時動保教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。（編輯：李錫璋）1150105