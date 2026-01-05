犬隻墜樓重傷又遭棄養！新北動保處重罰飼主12.8萬、終身禁養

犬隻從高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重。 圖：新北市政府動物保護防疫處/提供

[Newtalk新聞] 犬隻遭不當對待！新北市新莊一名飼主將自家犬隻獨留未設防護的陽台致犬隻不慎自3樓墜落，骨盆骨折，恐面臨終身癱瘓。附近住戶聽聞後通報動保處處理，飼主卻在照護過程中不聞不問，動保處將依違反《動保法》相關法規重罰飼主12萬8,000元罰緩。

新北市新莊區日前一名邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨留尚未熟悉且未設防護措施的環境中，犬隻自3樓陽台欄杆縫隙墜落，當場痛苦哀嚎，樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往處理。

經獸醫師診斷，犬隻從高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐面臨終身癱瘓。動保處表示，已於第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，飼主未即時到院探視並妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見飼主履行基本照護責任。動保處認定，飼主未盡應有照護義務，已構成棄養。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

動保處說明，此案飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事。動保處依法裁處合計12萬8,000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，且列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。

新北市動保處呼籲，民眾搬遷或生活環境變動時，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免獨留寵物於未設防的環境中，以防止憾事再次發生。







